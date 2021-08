Start-up col cuore sardo per combattere Alzheimer

di Stefano Ambu

Una sfida all'imprenditore Elon Musk e al suo Neuralink, la start-up fondata per collegare il cervello umano a un computer con l'elettronica che diventa medicina per le malattie neurodegenerative. Ora c'è nuova azienda con il cuore sardo - il direttore scientifico della start up Gian Nicola Angotzi è di Oristano - che produrrà microchip impiantabili nel cervello per comprendere e curare malattie come Parkinson, epilessia o Alzheimer. Inoltre questa tecnologia è applicabile anche al controllo, direttamente dal cervello, di protesi robotiche, esoscheletri e altri dispositivi. Una risposta italiana a Neuralink di Elon Musk, ma votata all'ambito biomedico e con un hardware altamente competitivo. Dalla ricerca del team Microtechnology for Neuroelectronics dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), guidato da Luca Berdondini è nata Corticale Srl, la start-up IIT: fornirà gli strumenti per "ascoltare" il cervello come mai è stato fatto prima.

La neonata azienda, che ha aperto la sua sede a Genova, ha iniziato l'attività grazie al finanziamento di 2 milioni di euro di Giuseppe Santella, imprenditore e top manager con trentennale esperienza in numerose aziende, che entra a far parte della start-up in qualità di co-fondatore e presidente. Il primo obiettivo di Corticale sarà di portare sul mercato la tecnologia SiNAPS (Simultaneous Neural Recording Active Pixel Sensor technology) che fornisce nuove opportunità per lo studio del funzionamento del cervello con applicazioni in campo diagnostico, terapeutico e farmacologico. Il direttore scientifico Angotzi è nato a Oristano ma è cresciuto a Cagliari.

Nel capoluogo ha svolto il suo percorso di studi fino al dottorato di ricerca all'Università di Cagliari. Ma bisogna ricordare anche che il direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia è Giorgio Metta, nato a Cagliari. "In passato ci siamo confrontati con l'azienda di Musk verificando come le interfacce neurali sviluppate in IIT non solo fossero allo stato dell'arte ma addirittura dessero la possibilità di poter ascoltare il cervello in maniera estramente piu raffinata di quanto oggi faccia la stessa Neuralink", spiega Angotzi. Nel team anche Fabio Boi, ligure ma di origini sarde.

È ricercatore IIT e direttore tecnologico di Corticale. "Negli ultimi anni - dice - la ricerca nel campo delle interfacce neurali ha ricevuto grandi attenzioni, anche mediatiche, basti pensare a Neuralink, l'azienda fondata da Elon Musk che sta lavorando proprio in quella direzione anche se talvolta con obiettivi diversi dai nostri. Corticale infatti si focalizzerà esclusivamente sulle applicazioni cliniche di tali strumenti al fine di poter migliorare la vita di milioni di pazienti che soffrono di malattie legate al sistema nervoso".

La tecnologia sviluppata dai laboratori IIT e ora portata sul mercato da Corticale (SiNAPS) permette di realizzare dispositivi impiantabili dotati di migliaia di sensori neurali e grandi quanto un capello. Ogni dispositivo consente di registrare ("ascoltare") l'attività bioelettrica di un numero incredibilmente elevato di neuroni in diversi circuiti cerebrali. Il flusso di dati cerebrali catturato da questi dispositivi ad altissima risoluzione potrà essere acquisito ed analizzato ed offrirà un accesso completamente nuovo per studiare i principi del funzionamento e delle patologie del cervello e nuove opportunità per lo sviluppo di dispositivi medici bio-elettronici per la diagnosi e la terapia di malattie come epilessia, Alzheimer e Parkinson. Inoltre consentirà la creazione di interfacce neurali uomo-macchina di ultima generazione per controllare dispositivi elettronici o robotici come protesi di arti inferiori o superiori o esoscheletri.