Sardegna a rischio giallo a fine mese, intensive all'11%

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid ma, secondo gli ultimi dati pubblicati l'8 agosto con il monitoraggio giornaliero dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), tre regioni vedono un aumento dell'1%. Tra queste la Sardegna, che arriva all'11%, oltre la soglia del 10% indicata come uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Le altre sono la Sicilia (7%) e le Marche (3%).

Sale nell'Isola anche il tasso di occupazione dei posti letto Covid nell'area non critica degli ospedali rispetto al totale di posti disponibili, che arriva al 7%, Si avvicina pericolosamente anche la soglia dei 150 casi per 100mila abitanti, uno degli altri parametri che, combinati con la pressione sugli ospedali, potrebbero portare la Sardegna in zona gialla già a fine mese: nella settimana tra il 2 e l'8 agosto l'indicatore è salito di due punti arrivando a toccare 142,03 per 100mila abitanti.