Festival del cortometraggio di Sant'Antioco al Sarajevo Film

(ANSA) - CAGLIARI, 09 AGO - "Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei" sarà ospite al Sarajevo Film dal 13 al 20 agosto.

Si rafforza per il festival del cortometraggio di Sant'Antioco, cittadina della Sardegna sud occidentale, una prestigiosa collaborazione. La rassegna, promossa dal Circolo del Cinema "Immagini" (F.I.C.C.) con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic, avrà una sua sezione, "Passaggi D'Autore Presents", all'interno della 27/a edizione della manifestazione, tra i più importanti eventi cinematografici dei Balcani, che si svolge nella capitale della Bosnia-Erzegovina.

Sono sette i cortometraggi di registi italiani, selezionati tra quelli presentati nella passata edizione del festival sardo che si è svolta in modalità streaming, per via dell'emergenza sanitaria: "No, I don't want to dance!" di Andrea Vinciguerra; "Issa" di Stefano Cau; "J'ador" di Simone Bozzelli; "Solitaire" di Edoardo Natoli; "Inverno" di Giulio Mastromauro; "En rang par deux" (Un incontro con Aliou e Afif) di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini; "Male fadàu" di Matteo Incollu.

Intanto la macchina organizzativa di Passaggi d'Autore è al lavoro per la prossima edizione, la numero 17, in programma a Sant'Antioco dal 3 all'8 dicembre. Sul sito www.passaggidautore.it è pubblicato il bando per la selezione dei cortometraggi. Dovranno pervenire entro il 26 settembre all'indirizzo info@passaggidautore.it oppure, se il cortometraggio è disponibile online inviando il link privato per la visione. Sul versante delle iniziative dedicate agli studenti, si segnala invece l'approvazione da parte dei Corsi di Lingue dell'Università di Cagliari del laboratorio "La traduzione audiovisiva: i sottotitoli per il cinema e la televisione", che si rinnova per la dodicesima volta. (ANSA).