Apre ad Alghero wine club per promuovere la cultura del vino

Promuovere la cultura e la conoscenza del vino in un territorio particolarmente vocato, in cui viticoltura ed enologia hanno grande rilevanza economica e culturale. È la missione che la Cantina Santa Maria La Palma, tra le principali realtà vitivinicole sarde, affida a "La Cantina", un nuovo spazio in via XXIV maggio, a pochi passi dal lungomare Garibaldi, che unisce il centro storico e il porto alle spiagge urbane. "La Cantina" è un po' enoteca, un po' wine academy e un po' wine tasting.

L'enoteca sarà dedicata alla vendita al dettaglio di tutte le etichette dell'azienda. Nello stesso ambiente saranno possibili degustazioni guidate, organizzate con sommelier e personale formato per guidare gli interessati alla scoperta del vino di Alghero e del suo mondo. In un'altra area ci sarà la Wine Academy, spazio dedicato all'educazione enologica e alla formazione degli amanti del vino e degli operatori del settore Horeca.

"Portiamo ad Alghero un nuovo tipo di esperienza legata al vino, un wine club, un'ambasciata della Cantina Santa Maria La Palma nel cuore della nostra città", è la scommessa della cooperativa.

"Sarà uno spazio per tutti gli amanti del vino, pensato per chi vuole conoscere meglio questo mondo - dicono i vertici aziendali - tra wine tasting, percorsi di avvicinamento e di conoscenza del vino e formazione tecnica per gli operatori della filiera horeca".

L'investimento della Cantina Santa Maria La Palma ad Alghero è un ulteriore segno del legame con la città. "Siamo una cooperativa di algheresi, chi beve un nostro vino finanzia il territorio, dà lavoro a soci, dipendenti, collaboratori, fornitori e loro famiglie, con un indotto di centinaia di persone", è l'orgogliosa rivendicazione. "Con l'apertura dello spazio vogliamo certificare la nostra presenza e la nostra volontà di far crescere il territorio in cui viviamo".