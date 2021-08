Sanità: Aou Sassari, nuovo centro di endoscopia

(ANSA) - SASSARI, 07 AGO - Sarà un Centro di endoscopia di secondo livello dove gli specialisti dell'Aou di Sassari effettueranno prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle discipline di gastroenterologia e pneumologia. Il centro è stato realizzato al secondo piano del Palazzo Clemente ed è composto da due sale multidisciplinari e una sala risvegli. I lavori di adeguamento hanno riguardato interventi impiantistici, strutturali, tecnologici e organizzativi.

Ad essere protagonista sarà l'endoscopia digestiva diagnostica e operativa finalizzata, in particolare, alla diagnosi e al successivo trattamento di numerose patologie del tratto gastroenterico superiore e del tratto digestivo inferiore.

L'apertura dei nuovi locali consentirà, inoltre, l'esecuzione di procedure endoscopiche operative in un contesto protetto e con eventuale assistenza anestesiologica, senza necessità di trattare il paziente nel blocco operatorio, come nel recente passato.

"Continuiamo con la nostra strategia che - afferma il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano - si basa sul potenziamento delle strutture attraverso investimenti mirati. Abbiamo portato a compimento, solo a pochi giorni dall'apertura del nuovo DH Oncologico, un'ulteriore struttura necessaria per il nostro ospedale, che consentirà di dare migliori e più celeri risposte ai pazienti, con il conseguente abbattimento delle liste d'attesa". (ANSA).