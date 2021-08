Incendi: ancora roghi nell'isola, intervengono mezzi aerei

Il vento e le alte temperature stanno alimentando anche oggi numerosi incendi in Sardegna. La situazione più preoccupante a Trinità d'Agultu e Vignola, nel Sassarese, dove le fiamme si stanno spostando verso un'area boscata.

A terra stanno intervenendo le squadre di Protezione civile, Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari. In loro supporto ci sono già due elicotteri della flotta regionale e un Canadair.

Si sta valutando l'intervento di un altro mezzo aereo delle flotta nazionale.

Un elicottero sta intervenendo anche a Olzai per un focolaio dell'incendio del 5 agosto scorso che è ripartito, e altri due a Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, nell'area di San Leonardo, teatro del gigantesco rogo della scorsa settimana.

Un mezzo aereo regionale in azione anche a Collinas. Spenti invece i due focolai divampati a Cuglieri e Bonorva.