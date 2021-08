Founders boost, a Cagliari sede pre-acceleratore tecnologico

L'ecosistema delle startup italiane si apre all'internazionalizzazione grazie a un team di professionisti - in gran parte sardi - con base a Cagliari, unica sede in Italia, che aiuteranno le buone idee di business a diventare realtà imprenditoriali, crescendo in un contesto comprendente Nord America, Europa e Africa.

È questo in sintesi lo scopo di Founders Boost, il pre-acceleratore tecnologico più famoso e diffuso al mondo, del tutto gratuito, fondato da Blake Caldwell e che per la prima volta in assoluto avrà un gruppo dedicato anche nel nostro Paese. Cagliari è il luogo prescelto, che si aggiunge a un prestigioso nucleo di città e nazioni sparse in tutto il mondo (Los Angeles, Seattle, New York, Londra, Vancouver, Detroit e Dublino, Kenya e Zambia) dove il programma è in esecuzione da quattro anni.

Il sistema, completamente gratuito, è studiato per aiutare le startup nella fase embrionale della loro vita e farle crescere per condurle a uno stadio successivo (accelerazione, investimenti o revenue). Si svolgerà interamente in remoto e in contemporanea in tutte le località interessate. Per quanto riguarda l'Italia, appunto, il quartier generale sarà Cagliari - nella sede della società Kitzanos - mentre Roma sarà l'hub secondario.

Startup Boost è portato avanti da una comunità di imprenditori, investitori ed esperti che dedicano il loro tempo per accelerare le startup attraverso la validazione critica e la fase iniziale dell'ingresso nel mercato. Nato nel 2017, ha fatto crescere e dato sostanza imprenditoriale a oltre 300 startup consentendo loro di raccogliere oltre 85 milioni di dollari di investimenti.

Tutto ciò grazie a una rete di relazioni a livello globale basata su 14 ecosistemi sparsi tra Nord America, Europa e Africa e comprendente sia altri acceleratori, sia gruppi consolidati e qualificati di investitori - da Techstars, F6S, Global Accelerator Network (GAN) e molti altri.