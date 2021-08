Covid: 414 nuovi casi e due morti in Sardegna

Sono 414 (cento in più rispetto a ieri) i nuovi casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3378 persone testate, per un tasso di positività del 12,2%.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche due decessi: un uomo di 90 anni della Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 59 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20, (uno in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati in area medica sono 108 (+ 14 rispetto a ieri). Ammontano a 6.451 i casi di isolamento domiciliare (+268 rispetto a ieri).