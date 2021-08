Cade dalla moto, 44enne muore alla periferia di Nuoro

Un motociclista è morto sabato pomeriggio a Nuoro, nella rotonda di Pratosardo all'ingresso della città. La vittima dell'incidente stradale si chiamava Francesco Aironi, 44 anni di Nuoro.

Secondo quanto appreso, l'uomo era in viaggio insieme a un altro motociclista che lo seguiva a bordo della sua moto. Per cause ancora da accertare, Aironi ha perso il controllo della due ruote e cadendo è morto sul colpo, mentre l'altro centauro, a sua volta finito a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.

Una delle due moto ha anche preso fuoco.

Sul posto sono arrivati per i rilievi i Carabinieri del comando provinciale di Nuoro, la Polizia Stradale e i vigili del Fuoco.