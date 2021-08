Tokyo: Patta e Tortu nella storia, medaglia d'oro nella 4x100

L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E anche la Sardegna entra nella storia: il quartetto azzurro - con l'oristanese Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e il brianzolo di origini tempiesi Filippo Tortu - ha chiuso la gara davanti alla Gran Bretagna.

La staffetta azzurra ha corso in 37''50 (nuovo record italiano che ha migliorato quello di 37''95 stabilito ieri nella semifinale), davanti alla Gran Bretagna (37''51). Bronzo al Canada in 37'70.

La staffetta azzurra vince l'oro e allo stadio Olimpico di Tokyo risuonano le note di 'Notti Magiche' di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, in omaggio a Tortu, Jacobs, Desalu e Patta, nuovi campioni olimpici della 4x100.

Gli azzurri si sono intrattenuti a lungo a bordo pista con le bandiere tricolori a festeggiare con la delegazione italiana, con Tortu - ultimo staffettista - scoppiato in un pianto dirotto.

MATTARELLA, VI ASPETTO AL QUIRINALE. "Siete stati bravissimi. Sono orgoglioso di voi, vi aspetto il Quirinale". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, subito dopo l'oro olimpico della 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per complimentarsi dei risultati dell'Italia ai Giochi.