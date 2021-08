Scontro tra auto sull'Orientale Sarda, cinque ferirti

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Cinque feriti lievi, tre auto danneggiate e le la strada statale chiusa per circa un'ora. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la 125 Var, Orientale Sarda. Coinvolto un furgoncino Mercedes Vito per il trasporto passeggeri, una Fiat Qubo e una Peugeot 308. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, Mercedes e Fiat si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 14, mentre la Peugeot ha tamponato uno dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, le ambulanze del 118, la Polizia stradale e il personale dell'Anas che ha chiuso provvisoriamente il tratto di strada per consentire soccorsi e rilievi. Cinque le persone rimaste ferite, la più grave è stata trasportata al Policlinico di Monserrato. La strada è stata già riaperta. (ANSA).