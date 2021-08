Rogo Oristanese:Uncem, creare Green Community nel Montiferru

"L'area dei Montiferru, in Sardegna, colpita da devastanti incendi dieci giorni fa, è la naturale prima 'Green Community' della Sardegna, che deve dunque poter usare le risorse previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione del capitale umano e sociale". Lo ha detto il presidente Uncem Marco Bussone, incontrando - accompagnato dalla presidente di Uncem Sardegna Daniela Falconi - i sindaci di Santu Lussurgiu Diego Loi, di Sennariolo Gianbattista Ledda, di Cuglieri Giovanni Panichi. "L'area degli incendi avrà bisogno di opportune risorse per la rigenerazione del patrimonio ambientale e della biodiversità - spiegano Falconi e Bussone -. Servono venti milioni subito, non domani.

La rigenerazione va affrontata con grande attenzione e con una pianificazione pluridecennale, usando tecnici esperti. Questo percorso si unisce alla necessità di ripensare, a livello regionale, il sistema antincendio boschivo, ma anche di avere come Regione Sardegna una buona legge forestale, attuata dalle Unioni montane di Comuni, portando qui quanto espresso dal Testo unico forestale nazionale e dalla Strategia forestale".

"Montiferru green community", secondo quanto sancito dalla legge 221 del 2015 e finanziato con 140 milioni dal PNRR (30 aree in Italia), è il primo grande traguardo. "È naturale che, oltre alle risorse per la rigenerazione del territorio già annunciate dalla Giunta regionale e anche dal Governo - proseguono i vertici di Uncem - i Comuni dell'Unione lavorino a una Green Community. Perché l'incendio non ci insegna solo la fragilità del patrimonio ambientale. Ma evidenzia che senza strategia di sviluppo sociale ed economico questi territori continueranno a svuotarsi. Una green community fa crescere il capitale umano, sociale, per dare vita al capitale naturale". "Lo scriveremo - ribadiscono - al presidente Solinas che senza timidezza deve aprire un percorso di valorizzazione delle comunità in chiave sostenibile e nel quadro dei cambiamenti climatici. Lo diremo anche al Ministro Patuanelli che martedì visiterà i territori. E il Ministro dovrà inserire nel PNRR almeno 500 milioni per la gestione forestale nel Paese attuando la Strategia forestale nazionale".