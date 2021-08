Porto Torres dedica giornata a "cantadore" Francesco Falchi

(ANSA) - PORTO TORRES, 06 AGO - Porto Torres celebra Francesco Falchi, indiscusso protagonista della musica popolare sarda. Lo fa dedicandogli la giornata del 13 agosto, con l'omaggio del tenore Francesco Demuro.

Due gli eventi previsti, presentati oggi in Comune: al mattino, alle 10,30, l'amministrazione comunale intitolerà al cantadore turritano la scalinata del muraglione di San Gavino; di sera, nei giardini pubblici di fronte alla Basilica, una tappa del Festival A Manu Tenta, storica rassegna itinerante dedicata alla musica e alle tradizioni sarde. La serata sarà articolata in due parti distinte e ben strutturate: la prima sezione dello spettacolo vedrà protagonisti il Gruppo Incantos formato da ballerini professionisti, le cantanti Laura Spano e Maddalena, I B - Brothers, i musicisti Roberto Tangianu e Peppino Bande, i Gruppi Folk San Giorgio di Usini e associazione Intragnas di Porto Torres. Madrina della serata sarà Anna Maria Puggioni, ammirata regina del canto sardo.

Per omaggiare Francesco Falchi, la seconda parte dell'evento proporrà un'intera sezione dedicata all'arte che meglio ha interpretato, con il coinvolgimento di alcuni protagonisti del canto logudorese: Antonio Porcu, Gianni Denanni accompagnati dai musicisti Graziano Caddeo (fisarmonica) e Tony Masia (chitarrra). Nel rispetto delle restrizioni anti-covid, l'ingresso sarà libero solo a chi possiede il green pass e fino a esaurimento dei posti a sedere. (ANSA).