Iss: Rt Sardegna a 1.35, rischio zona gialla non scongiurato

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Con 1.877 casi la Sardegna arriva a toccare l'1.35 di Rt, l'indice di trasmissibilità puntuale definito dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e all'esame della Cabina di regia. Come per tutte le altre regioni d'Italia, anche l'Isola è a rischio moderato, ma il picco dei contagi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, tanto che il trend viene dato in aumento.

Il monitoraggio registra anche il raggiungimento del 10% di soglia critica per le terapie intensive occupate da pazienti Covid, ma già oggi ci sono stati due nuovi ingressi che potrebbero far salire ancora la percentuale di occupazione sopra il limite di saturazione previsto - con altri parametri tuttora sotto soglia - per il passaggio dalla fascia bianca alla zona gialla.

Nessuna pressione invece sui reparti in area medica, dove i posti letto Covid restano al 5%, a cui si aggiunge l'aumento di sette unità rilevato oggi. (ANSA).