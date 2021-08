Incendi: di nuovo fiamme a Santu Lussurgiu e torna la paura

Torna la paura a Santu Lussurgiu, dopo il gigantesco rogo che ha desvatato il Montiferru. Oggi si è sviluppato un incendio in una zona diversa dalle precedenti, in località Sos Lavros Nuovo.

Al lavoro ci sono le squadre a terra composte da Protezione civile, Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari. A dar loro manforte sono arrivati tre elicotteri della flotta regionale e il Super Puma, che stanno lanciando bombe d'acqua nell'area del rogo.

La situazione sarebbe sotto controllo. L'incendio non è vicino a case o aziende.

Due elicotteri sono anche intervenuti per domare il rogo che si è sviluppato alla periferia di Iglesias nel Sulcis che si stava avvicinando pericolosamente alle case ma che è stato tempestivamente arginato. È in fase di spegnimento, ma è ancora attivo, infine l'incendio divampato nel pomeriggio a Nurri. In azione ci sono ancora due elicotteri della flotta regionale, inizialmente c'era anche il Super Puma che è stato dirottato su Santu Lussurgiu.