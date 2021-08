Green pass: si comincia, ma non mancano le polemiche

Prima giornata con il Green pass in Sardegna: chi ce l'ha entra in sala. Chi non ce l'ha può mangiare all'esterno. Come succede a una coppia che si presenta da "Ci Pensa Cannas", storica trattoria alla Marina a Cagliari, poco prima delle 13. I due turisti mostrano qualcosa sul cellulare al titolare del locale, Sergio Cannas. Ma, mentre tanti altri clienti con il Green pass hanno ricevuto il semaforo verde, per loro c'è qualcosa che non va: l'app del ristorante non dà il benestare. E allora prego, si può accomodare fuori. E i clienti si accomodano nel tavolino all'esterno.

Tutto liscio per i primi clienti di Antica Cagliari. Due donne mostrano il Green pass, il sistema riconosce che è tutto a posto. E possono accomodarsi in sala. Buon pranzo. Quasi tutti hanno il documento sul cellulare. Ma un cliente americano da Luigi Pomata, mostra il Green pass cartaceo. Va bene lo stesso.

E può gustarsi le prelibatezze dello chef carlofortino. Pomata rispetta e fa rispettare le regole. Ma sul Green pass qualcosa da dire ce l'ha: "Mi sembra l'ennesima presa in giro - spiega lo chef all'ANSA - per una categoria che nell'ultimo anno e mezzo è stata tartassata da aperture, chiusure e riaperture. Se si deve fare così, si deve fare così dappertutto: non capisco perché in ristorante sì e in Comune o in banca no. Non capiamo questo accanimento verso una categoria che ha sempre rispettato le regole e fatto rispettare le distanze".

Prime richieste di Green pass? "Diciamo che per gli stranieri è già un'abitudine mostrare un documento ad esempio per gli alcolici - spiega - ma c'è una buona reazione da parte parte anche dei nostri clienti italiani. Certo, qualcuno potrebbe obiettare: ma chi siete voi per chiedermi i documenti? Fortunatamente abbiamo clienti che capiscono ed entrano tranquillamente".

Dal Corso il ristorante Gintilla lancia un messaggio sui social: "si comunica che da venerdì 6 agosto chiunque, senza alcuna distinzione, sarà accolto sia nella sala interna che all'aperto". E sotto, tra i commenti, si scatena la battaglia tra sostenitori del Green pass e no Green pass. C'è chi dice bravi, c'è chi contesta: all'ora di pranzo oltre 160 condivisioni, più di 430 mi piace e centinaia di commenti.