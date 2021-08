Giganti Mont'e Prama: al via promozione su arrivi aeroporti

(ANSA) - CABRAS, 06 AGO - Primo intervento congiunto di promozione del complesso statuario custodito al Museo Giovanni Marongiu di Cabras.A partire dalla prossima settimana verrà consegnata ai turisti in transito presso i principali aeroporti sardi, una cartolina esplicativa dedicata ai Giganti di Mont'e Prama e alla costituzione dell'omonima Fondazione. L'iniziativa del Comune guidato dal sindaco Andrea Abis, in collaborazione con la Fondazione Mont'e Prama, l'assessorato regionale al Turismo e la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, è stata presentata a Cabras.

'È nata la Fondazione Mont'e Prama' recita la brochure stampata in 700 mila copie, 350 mila in italiano, le restanti in inglese, tedesco e francese, che riporta poi il benvenuto in Sardegna, 'terra misteriosa e millenaria', da parte dell'assessore del Turismo Gianni Chessa e del presidente della Fondazione Anthony Muroni. Sulla cartolina la statua di un pugilatore: lo scopo è quello di indirizzare il turista verso il museo di Cabras, grazie a un QR-code stampato sul retro attraverso il quale il turista può prenotare la visita con lo smartphone. Un sistema per incrementare l'afflusso turistico e l'interesse verso i Giganti, incentivato da un coupon laterale che dà diritto allo sconto di un euro sul prezzo del biglietto. Il turista dovrà portarlo con sé e presentarlo nella biglietteria al momento del pagamento del ticket d'ingresso.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Archeologika promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, un tour finalizzato alla promozione del patrimonio archeologico dell'Isola che è partito proprio da Cabras nel mese di giugno.

"Questa prima azione vuole essere il punto di partenza di un percorso di valorizzazione che vede Mont'e Prama al centro di un ampio piano di sviluppo di interesse internazionale - ha affermato Muroni che ieri ha incontrato il ministro Franceschini per un primo vertice operativo -. Il nostro compito è quello di lavorare nell'interesse comunitario e ottemperare alla missione che ci è stata assegnata".

"Il Comune, socio fondatore della Fondazione Mont'e Prama, ha accolto con entusiasmo la proposta dell'assessore al Turismo - ha detto il sindaco Abis -, approvando con delibera di Giunta l'adesione al progetto che prevede una tariffa agevolata per l'ingresso ai luoghi della cultura di Cabras". (ANSA).