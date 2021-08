Caldo: temperature sino a 40 gradi, allerta in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Nuova allerta della Protezione civile regionale per l'arrivo nelle prossime ore di un'ondata di calore in Sardegna.

Per tutta la giornata di sabato 7 agosto, soprattutto sul versante settentrionale e centro-orientale dell'isola, sono previste temperature massime molto elevate, che potranno far registrare picchi sino ai 40 gradi nelle zone interne, in particolare l'Oristanese, l'Iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas. (ANSA).