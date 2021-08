Delfini e chiocciole di plastica rigenerata in esposizione

"RigenerArte", un efficace gioco di parole per un incontro tra l'arte e i temi della sostenibilità.

Dal 15 agosto all'8 novembre un'invasione colorata di oltre 400 sculture di plastica rigenerata popolerà i centri commerciali di Olbia Mare, Porte di Sassari, I Fenicotteri-Cagliari, Marconi-Cagliari e alcune delle principali città e aeroporti dell'Isola.

È la mostra itinerante "RigenerArte", la prima mostra diffusa di Cracking Art in Sardegna. Organizza Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata anche sulle riqualifiche urbane. Un percorso tra sculture di delfini rosa, cani, gatti, orsi, conigli, lupi, chiocciole e molti altri animali. I lavori sono realizzati da artisti del movimento "Cracking Art", che collabora all' iniziativa, un collettivo nato nel 1993 con l'obiettivo di imprimere un valore di impegno sociale e ambientale al mondo dell'arte.

Saranno in mostra nelle "Gallerie Sardegna", nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali Nhood sardi. La prima tappa dell' esposizione verrà inaugurata il 17 agosto alle 11 a Olbia Mare alla presenza del sindaco Settimo Nizzi e l'assessora alla Cultura Sabrina Serra. Cinque sculture, poi, ravviveranno gli spazi degli scali aeroportuali di Olbia-Costa Smeralda, Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo", Cagliari-Elmas.

In programma anche un concorso fotografico digitale pensato per clienti dei centri commerciali e turisti.

(www.galleriesardegna.it). La mostra si concluderà con un'asta benefica per sostenere le associazioni a tutela del patrimonio ambientale coinvolte nel progetto. Nadia Mombelli, Shopping Center Manager di Gallerie Sardegna di Nhood spiega l'obiettivo: "Far evolvere i centri commerciali da luoghi per lo shopping mordi e fuggi, a grandi piazze di incontro e svago, dove le persone possono vivere esperienze ed essere sensibilizzate verso temi importanti. Primo su tutti quello di dare un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all'Economia Circolare".