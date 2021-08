Ciclista investito ad Alghero, indagato autista dell'autobus

L'autista dell'autobus che ieri mattina lungo la provinciale 51 tra Alghero e Porto Conte ha travolto e ucciso Dario Sorrentino, medico e docente universitario di 64 anni, è indagato per omicidio stradale.

Alcuni rilievi e diverse testimonianze raccolte dagli agenti della polizia stradale di Sassari inducono a ritenere che per il conducente del mezzo che collega Alghero con le sue spiagge fosse praticamente impossibile evitare l'impatto con il ciclista, finito per terra dopo aver perso il controllo della propria mountain bike a causa forse di un avvallamento o di un problema meccanico, ma la sua iscrizione sul registro degli indagati da parte del sostituto procuratore Maria Paola Asara è un atto dovuto per procedere con l'autopsia sul corpo della vittima, che verosimilmente sarà eseguita domani nell'Istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari, e con ulteriori accertamenti periziali che potrebbero essere condotti sul Beach Bus qualora gli inquirenti lo ritenessero necessario.

Ieri mattina Dario Sorrentino, specialista e professore di fama internazionale, ormai di casa negli Usa, era uscito con un amico per dedicarsi a una delle sue passioni, la bici. Completato un giro su uno dei tanti sentieri sterrati di cui è disseminata l'area del Parco naturale regionale di Porto Conte, si stava per immettere sulla strada per fare rientro in quella che da qualche giorno aveva eletto a propria residenza estiva. Per motivi ancora da stabilire - ma l'ipotesi più accreditata resta il dislivello tra il selciato a bordo strada e il manto stradale - ha perso l'equilibrio, è caduto dalla bici ed è finito per terra, in mezzo alla carreggiata, proprio mentre arrivava il bus, che a quel punto non ha potuto evitarlo. Colpito e schiacciato dal mezzo, al ciclista non è rimasto scampo.