Barca a vela si incaglia a Nora, interviene la Capitaneria

Una barca a vela lunga 10 metri battente bandiera spagnola è rimasta incagliata non troppo distante dalla spiaggia di Nora, nel sud Sardegna. L'allarme è scattato intorno alle 4 quando dall'imbarcazione con a bordo tre turisti francesi è stato lanciato il may-day. La Guardia costiera ha subito inviato sul posto la motovedetta Cp 320.

Nel frattempo i tre turisti hanno raggiunto la costa a bordo di un tender. I tre stanno bene e non hanno avuto bisogno di visite mediche. Sul posto sono anche arrivati il battello e i sommozzatori dei vigili del fuoco. La Capitaneria ha accertato che dalla barca a vela non si sono registrati sversamenti di carburante in mare o altre forme di inquinamento. Sono attualmente in corso le operazioni per disincagliare e recuperare l'imbarcazione.