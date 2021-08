Sagra del carciofo di Uri inaugura il green pass nell'Isola

Sarà la Sagra del carciofo di Uri a inaugurare in Sardegna, il 6 e 7 agosto, il green pass per le manifestazioni pubbliche. L'appuntamento, organizzato dalla Proloco, è stato studiato nei dettagli per garantire sicurezza e rispetto delle normative senza per questo rinunciare alla socialità.

La Sagra si terrà in piazza della Libertà, e sarà aperta dalla manifestazione "Centro %", una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche di Uri, dal nuraghe Santa Cadrina, passando per la chiesa di Santa Croce, fino all'antico lavatoio. Poi, per due giorni, musica, convegni e specialità enogastronomiche, tutto sotto il segno del carciofo. E tutto con in tasca il green pass.