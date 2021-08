Musica:il maestro Arthur Fagen sul podio del Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 AGO - Il Teatro Lirico di Cagliari volge lo sguardo al primo Novecento in un viaggio tra affascinanti brani musicali. Con il nuovo appuntamento con "Classicalparco" il 6 e 7 agosto, ci si immerge tra le atmosfere, sonorità e suggestioni della cultura anglo-americana con un programma ricercato, tra arie celebri e meno note dei grandi compositori.

L'originale Gustav Holst, il celeberrimo George Gershwin e il raffinato Frederick Delius saranno alle 21 al centro del programma del nuovo appuntamento con la rassegna estiva del Lirico all'Arena del Parco della Musica. Sul podio, Arthur Fagen, importante e apprezzato direttore americano, guiderà Orchestra e Coro del Teatro in un repertorio che si apre sulle note della Fantasia Corale del compositore inglese Gustav Holst.

Si prosegue con le atmosfere coinvolgenti e caraibiche della celebre Ouverture Cubana di George Gershwin, ricca di strumenti a percussione "latini" tra maracás, bongos, guiro e clave.

Composta nell'estate del 1932, è ispirata a una vacanza a L'Avana. Chiusura con un altro brano suggestivo sulle note di "Appalachia - Variations on an old slave song" di Frederick Delius.

Nel ruolo di solisti si esibiscono, nel brano di Gustav Holst, il soprano Francesca Zanatta e in quello di Frederick Delius, i baritoni Alessandro Carta (6 agosto) e Alessandro Frabotta (7 agosto). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. E' il settimo e ultimo appuntamento con la rassegna estiva del Teatro Lirico di Cagliari. "Il pubblico è un'entità eterogenea, per gusto, cultura, curiosità. Nello stilare il programma di questa rassegna - spiega all'ANSA il sovrintendente Nicola Colabianchi - si è guardato all' arricchimento dell'offerta culturale, prerogativa di una fondazione lirico-sinfonica, con la proposta anche di pagine meno conosciute e di grande bellezza". (ANSA).