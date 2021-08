Musica: energia rock made in Italy, a Sarroch "I Ministri"

Fa tappa anche in Sardegna il tour "Cronaca nera e musica leggera" de I Ministri. Unica data per l'Isola, la rock-band milanese - Federico Dragogna, Davide Autelitano e Michele Esposito - sarà in concerto giovedì 16 settembre alle 21 nel cortile di Villa Siotto, a di Sarroch. Il nome del tour ricalca quello del loro ultimo Ep. La prevendita dei biglietti è già partita nel circuito Box Office Sardegna. Il concerto è organizzato da Mis Factory in collaborazione con il Comune di Sarroch e l'Associazione Diapason Music. Il concerto avrà una capienza limitata a 200 persone e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid in materia di musica dal vivo. Sarà possibile accedere solo se muniti di regolare green pass.

I Ministri, da 15 anni sulle scene, vantano esibizioni con gruppi come Coldplay, Foo Fighters, Subsonica e collaborazioni con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli esordi, ai sold-out nei superclub e ai grandi festival. Il nuovo Ep è composto da quattro brani che mettono le basi per un percorso del tutto nuovo per la band. "Le canzoni, in realtà, non riescono mai a fare ordine, ma sanno come farci reagire, come un pugno nello stomaco o come un'esortazione al domani", scrivono i quattro protagonisti.