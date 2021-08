Lotteria degli scontrini, vinti a Cagliari 100mila euro

La fortuna ha premiato una famiglia del Cagliaritano che ha ricevuto dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) la notizia di aver vinto il terzo premio mensile pari a 100 mila euro, nell'ambito dell'estrazione della Lotteria degli scontrini dell'8 luglio scorso.

La vincita ottenuta a seguito di un acquisto effettuato presso un market della zona con una spesa di circa 18 euro ha colto totalmente di sorpresa la vincitrice che non si aspettava di ricevere un premio così cospicuo quando si è recata presso l'Ufficio Adm di Cagliari a reclamare la sua vincita. Il funzionario dell'Agenzia ha provveduto all'attivazione della procedura per l'accredito della somma, entro 90 giorni dalla richiesta, sul conto corrente della vincitrice a cui "la lotteria degli scontrini ha cambiato la vita", come da lei stessa dichiarato.

In Sardegna la Lotteria degli scontrini ha già premiato quattro fortunati, per un totale di 145 mila euro.