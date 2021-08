Incendi: allerta per alto rischio in centro e sud Sardegna

Torna alta la previsione di pericolo incendio sul Cagliaritano e centro Sardegna. Per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino con codice arancione per le due zone dell'Isola. Pericolosità media (codice giallo) nel resto del territorio regionale. Il codice arancione prevede che le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.