Impresa danneggia rete Medea a Ittiri, utenti senza gas

Un portavoce di Medea informa che, nel primo pomeriggio di oggi, a Ittiri (Sassari) un'impresa estranea alla società, impegnata nella posa della fibra ottica, ha danneggiato una condotta della rete di distribuzione provocando una fuoriuscita di gas. Il danno ha generato l'interruzione del servizio per alcuni utenti. "I tecnici Medea - si legge in una nota - sono già intervenuti per la riparazione e per avviare il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro sera".