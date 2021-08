Covid: tamponi a dipendenti Aou Sassari al rientro da vacanze

Sono solo 8 su oltre 4mila gli operatori sanitari dell'Aou di Sassari e delle ditte esterne che lavorano nelle strutture dell'Azienda contagiati dal Covid nonostante fossero vaccinati. Quattro di questi hanno contratto il virus nel corso dell'ultimo mese. Un dato non allarmante ma che fa restare vigile l'Aou, che ha fatto così partire il programma tamponi per i dipendenti al rientro dalle vacanze. "La situazione epidemiologica attuale, con la grande diffusione della variante Delta, non consente di abbassare la guardia - avverte Antonello Serra, responsabile della struttura di Sorveglianza sanitaria - Ecco perché, come lo scorso anno, abbiamo deciso di potenziare in maniera sistematica i controlli sui nostri operatori sanitari. Dobbiamo evitare che il virus possa entrare nelle nostre strutture".

Sui contagi al personale vaccinato Serra non crea allarmismi. "Si tratta - spiega - di un numero estremamente limitato e sino a giugno erano 4 persone. Nell'ultimo periodo sta aumentando in maniera significativa con contagio dei dipendenti al di fuori dell'ospedale. Attualmente abbiamo raggiunto quota 8". I controlli sono effettuarti nel centro tamponi del Palazzo Rosa, prima sentinella anti Covid del territorio, dove si effettuano in media 250 test al giorno. Fino a oggi nei quattro ambulatori del centro sono stati effettuati 86.650 tamponi molecolari, analizzati dalla struttura di Microbiologia e virologia, e 4.482 tamponi antigenici.

Il centro effettua i test sui dipendenti dell'Azienda ospedaliero universitaria in sorveglianza periodica preventiva, sui dipendenti Aou che, in considerazione delle strutture nelle quali lavorano, sono considerati contatti a rischio, quindi sui pazienti che devono essere ricoverati, anche in day hospital. In questi giorni la struttura è stata potenziata con personale aggiuntivo proprio per dare il via al programma tamponi per i dipendenti in rientro dalle vacanze.