Rogo Oristanese: Coldiretti, eccezionale ondata solidarietà

La macchina della solidarietà targata Coldiretti ha lavorato a pieno ritmo in questi giorni e ora l'emergenza alimentare del bestiame può dirsi superata. Tutte le aziende agricole distrutte o gravemente compromesse dagli incendi nell'Oristanese hanno ricevuto aiuti per l'alimentazione degli animali per superare le difficoltà dei prossimi mesi. Da tutta la Sardegna - spiega Coldiretti in una nota - sono arrivati tantissimi aiuti.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini con importanti donazioni, frutto di una notevole e sorprendente generosità - affermano Antonello Inzis presidente Coldiretti Cuglieri, Giuseppe Cottino presidente Coldiretti Tresnuraghes, Antonio Obinu Presidente Coldiretti Scano Montiferro e Giommaria Scano Presidente Coldiretti Santu Lussurgiu - di fatto hanno attenuato la prima urgenza: l'emergenza nella alimentazione degli animali.

Anche grazie alla cabina di regia Coldiretti che ha coordinato e concordato gli aiuti, facendoli arrivare direttamente nelle aziende, oggi il problema pare trovare soluzione. Ancora tutta da affrontare, invece, l'altra urgenza - evidenziano i dirigenti territoriali - il ripristino dei fabbricati danneggiati dalla furia del fuoco e la messa in sicurezza delle aree bruciate". Il centro di coordinamento Coldiretti Oristano, attivo dai primi giorni di emergenza, resterà operativo anche nelle prossime settimane.