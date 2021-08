"Il Colore dei Sogni", nuovo logo Consorzio Costa Smeralda

La Costa Smeralda cambia logo e lancia il nuovo payoff "Colour of Dreams - il Colore dei Sogni". Il nuovo logo, presentato nei giorni scorsi dai vertici del Consorzio Costa Smeralda all'Assemblea dei soci, è una rivisitazione del marchio originale, di cui conserva le linee autentiche, riempite per ottenere un'icona più armoniosa e una migliore riconoscibilità e leggibilità su tutti i supporti. Il cerchio garantisce la continuità, mentre le geometrie che si intersecano accentuano la percezione di una pietra preziosa, un diadema che nasce da un restyling ottenuto aggiungendo semplicemente il colore.

Incrementata anche l'offerta servizi online e digitali ai consorziati attraverso la creazione di un'area riservata nel sito ufficiale del Consorzio e su un'apposita app, che consentirà una serie di operazioni online, incluso il pagamento delle quote consortili. Sarà realizzato un sito web anche per servizio Vigilanza e Sistemi sicurezza il lancio del nuovo sito della Vigilanza. Nei progetti prossimi la realizzazione delle infrastrutture per la fibra ottica.

Il presidente Renzo Persico ha sottolineato come "una delle nostre attività principali sia rivolta alla tutela del nostro patrimonio ambientale che fa della Costa Smeralda una delle mete turistiche più prestigiose e celebri al mondo. A tal fine è stato sottoscritto nei mesi scorsi un accordo con la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, che ci ha permesso di sviluppare un importante piano di sostenibilità, nella sua più ampia espressione, che rappresenta un importante percorso che prevede la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento delle performance ambientali nella gestione della mobilità, dell'acqua e dell'energia. Ci avviciniamo a un importante compleanno per la nostra Costa Smeralda che, nel 2022, festeggerà i 60 anni: ogni nostro progetto e iniziativa punta a tutelare questo territorio, a preservarlo nel tempo e, al contempo, a creare valore per i Consorziati".