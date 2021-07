Incidente mortale nel Sassarese, auto si ribalta ad Ardara

Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è deceduta all'interno dell'auto a bordo della quale stava percorrendo la provinciale 102 tra Ardara, Mores e Chilivani, nel Sassarese. Per cause tuttora in corso di accertamento l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato prima di finire fuori strada.

Inutili i soccorsi benché estremamente tempestivi grazie al fatto che proprio in quel momento un elicottero dell'elisoccorso stava sorvolando l'area, Sulla dinamica e sulle cause dell'incidente stanno investigando gli agenti della Polizia Stradale di Sassari.