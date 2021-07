Cagliari sconfitto 3 a 1 in amichevole dall'Augsburg

Cagliari sconfitto in Germania tre a uno nell'amichevole di questo pomeriggio contro l'Augsburg, formazione che milita nella Bundesliga. Per la squadra di Semplici il primo vero test precampionato con un avversario di pari livello.

I gol tedeschi sono arrivati tutti nella prima parte della gara: a segno Jensen e due volte Vargas. La rete della bandiera rossoblu è arrivata solo nel finale con un tocco sotto porta di Joao Pedro. Nella ripresa è uscito per infortunio Rog: lo staff medico del Cagliari sta monitorando le condizioni del centrocampista reduce da un lungo stop per un problema al ginocchio.

Il Cagliari giocherà altre due amichevoli contro l'Olbia e il Mallorca prima dell'esordio in Coppa Italia il 16 agosto con la Cremonese.