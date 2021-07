Scontro tra due auto sulla 389 a Mamoiada, un morto

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 389 var Nuoro-Lanusei. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 11, nel territorio comunale di Mamoiada.

L'Anas comunica che il tratto della strada interessato dal mortale è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. Tra i feriti trasportati in gravi condizioni negli ospedali di Sassari e Nuoro, vi è anche un maresciallo dei carabinieri. Per cause non ancora accertate, l'auto condotta dal carabiniere, una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat a bordo della quale viaggiava una famiglia di quattro persone. L'impatto è stato violentissimo. Il conducente della Passat, un uomo di circa 60 anni, è morto sul colpo; ferita la moglie, i due figli e il militare dell'Arma che sono stati soccorsi dal 118 e trasportati con le ambulanze in ospedale.