Polizia: a Cagliari in funzione le "Volanti del mare"

Le "Volanti del mare" anche quest'anno pattuglieranno le coste cagliaritane per garantire la sicurezza dei bagnanti. È stato presentato oggi il servizio, pianificato dalla Questura di Cagliari, lungo il litorale, attraverso le pattuglie in acquascooter. Mentre a terra il Reparto prevenzione crimine darà manforte alle Volanti, in mare saranno attivate le pattuglie con le moto d'acqua che, come sottolineato dal dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Massimo Imbimbo, concorreranno, insieme alla Guardia costiera, ai servizi di vigilanza a mare nella zona del Poetto.

Le Volanti del mare potranno intervenire sia per eventuali reati commessi in spiaggia o in acqua sia per i soccorsi insieme alla Guardia costiera. Gli acquascooter sono agili e veloci: non avendo elica possono arrivare fino alla spiaggia senza mettere a rischio l'incolumità dei bagnanti, raggiungono la velocità di 65 nodi e possono spostarsi per molti chilometri.

Le radio sono collegate alla centrale operativa della Questura e alla Guardia costiera in modo da coordinare gli interventi.

