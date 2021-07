Disperso in Ogliastra, quarto giorno di ricerche

Sono riprese alle prime luci della giornata odierna le ricerche dell'ingegnere friulano di 55 anni disperso dal 23 luglio nel Supramonte di Baunei, in Ogliastra.

Dopo il ritrovamento della sua auto, le ricerche si sono concentrate nel territorio impervio di "Punta Margiane".

Impegnate due squadre di soccorso e ricerca dei Vigili del Fuoco di Nuoro che unitamente alle unità TAS (Topografia applicata al soccorso), cinofili e droni costituiscono lo spiegamento di forze in campo. Dell'uomo, domiciliato a Lotzorai, non si hanno più notizie da ormai quattro giorni.

Anche ieri notte i soccorsi hanno perlustrato tra le falesie delle calate di Bidonie e di Su Baddiscru 'e Piga, con le squadre a terra che con l'ausilio del drone del Soccorso Alpino dotato di camera termica.

Sul posto stanno operando anche i Barracelli, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il personale di Forestas, Polizia e Carabinieri della Stazione di Baunei.