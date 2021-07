Agente travolto e ucciso: domani a Orosei funerali di Stato

Sarà eseguito oggi l'esame esterno sul corpo di Marino Terrezza, il 36enne agente della Polizia Stradale di Siniscola - originario di San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone - travolto e ucciso mercoledì mattina da un'auto lungo la Statale 131 Dcn, all'altezza di Posada, nel Nuorese, La salma sarà poi restituita ai familiari per il funerale, che verrà celebrato domani, sabato 31 luglio, alle 10:30 nel santuario della madonna del Rimedio a Orosei.

Saranno funerali di Stato, con la partecipazione del capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini.

Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente della Golf che ha travolto il poliziotto, un uomo di 38 anni della provincia di Nuoro, è stato indagato per omicidio stradale.