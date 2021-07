Rogo Oristanese: riprese le bonifiche a Santu Lussurgiu

Sono riprese queste mattina le operazioni di bonifica del gigantesco rogo che negli ultimi giorni ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese. Questa mattina le squadre a terra di Corpo forestale, Protezione civile, Vigili del fuoco e volontari stanno lavorando nella zona di Santu Lussurgiu. In loro aiuto, al momento ci sono un elicottero della flotta regionale e un Canadair.

Se non dovessero riprendere vita i focolai nelle prossime ore il gigantesco rogo potrebbe essere definitivamente spento, dopo sette giorni incessanti di lavoro. Contemporaneamente sono iniziate anche le bonifiche di un altro rogo che ha lambito le abitazioni a Bottida, nel Sassarese. Anche in questo caso a dare manforte alle squadre a terra c'è un elicottero della flotta regionale.