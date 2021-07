Rogo Oristanese: fiamme riprendono vigore, in azione Canadair

Non è ancora stato del tutto bonificato il gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, negli ultimi sei giorni.

Le squadre a terra di Corpo forestale, Protezione civile, Vigili del fuoco e volontari stanno lavorando per bonificare le varie zone e per spegnere alcuni focolai che si sono riaccesi nel corso della giornata. In loro aiuto ci sono anche cinque elicotteri e quattro Canadair.

Nelle ultime ore i Vigili del fuoco di Oristano hanno lavorato soprattutto nella zona artigianale di Santu Lussurgiu per evitare che le fiamme si propagassero verso Abbasanta.

Un vasto incendio è divampato anche nella zona di Sagama, sempre nell'Oristanese, dove accanto alle squadre a terra stanno intervenendo tre elicotteri della flotta regionale.