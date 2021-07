Rogo Oristanese: da Roma gli specialisti dei carabinieri

(ANSA) - ORISTANO, 29 LUG - Sarà un gruppo di carabinieri specializzati negli incendi boschivi a coadiuvare le indagini del Corpo forestale sul gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, negli ultimi giorni.

Il Comando Generale dell'Arma ha infatti messo a disposizione una squadra specializzata di militari dell'Arma che rientrano nell'ambito dei Carabinieri forestali, in arrivo da Roma, che si occuperanno, insieme al Nucleo investigativo regionale e provinciale del Corpo forestale di repertare e analizzare gli elementi utili a ricostruire tutte le fasi del gigantesco rogo per il quale la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per incendio colposo aggravato dal rischio per gli edifici e dal danno grave persistente all'ambiente. Il rogo ha percorso circa 50 chilometri, devastando oltre 20mila ettari di territorio.

Ma la Procura di Oristano e il Nucleo investigativo regionale del corpo forestale lavorano anche su altri tre incendi scoppiati nelle ore successive a quello divampato nel Montiferru. Si tratta di roghi diversi e in questo caso gli inquirenti sono sicuri che dietro questi ultimi tre eventi, separati dal rogo principale del Montiferru, ci sia la mano dell'uomo. Si tratta dei roghi scoppiati a Usellus-Villurbana, Seneghe e Cabras. In questo caso l'ipotesi è dolosa.

In particolare per il rogo di Villaurbana gli investigatori sarebbero vicini a individuare l'autore. (ANSA).