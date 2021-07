Incendi: nuova allerta nell'Oristanese, pericolo alto

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Nuova allerta di pericolo alto per gli incendi in Sardegna: interessato nuovamente l'Oristanese, nel Montiferru - dove è divampato l'incendio che ha distrutto 20mila ettari - ma anche nel Marghine e Planargia, già lambiti dal mega rogo tra sabato, domenica e lunedì. Codice arancione anche nel Campidano e tra il Nuorese e il Sassarese.

Il bollettino, emanato dalla Protezione civile regionale, è valido per venerdì 30 luglio e prevede un'attenzione rinforzata sulle zone coinvolte.

Per la stessa giornata è stato lanciato anche un avviso per condizioni meteo avverse a causa delle alte temperature che potranno arrivare a 37 gradi con picchi di 40 gradi sulla Sardegna occidentale. Sabato questa nuova ondata di calore si sposterà sul versante orientale con massime che toccheranno localmente anche stavolta i 40 gradi. (ANSA).