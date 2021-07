Trattore si ribalta e lo travolge, grave un 53enne

(ANSA) - NUORO, 28 LUG - Un agricoltore di 53 anni, Giovanni Congiu, è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Francesco di Nuoro, dopo essere rimasto schiacciato, questa mattina, dal suo trattore, nelle campagne tra Oliena e Dorgali.

L'incidente è avvenuto verso le 10,30: l'uomo lavorava nel suo podere, era alla guida del trattore che si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 cha ha trasportato il ferito al San Francesco di Nuoro, in stato di incoscienza a causa di un forte trauma cranico. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro.