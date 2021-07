Tokyo: Vela; Windsurf; Badloe-Camboni è duello per l'oro

(ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Quarto giorno di regate per la vela di Tokyo 2020 a Enoshima, in condizioni spettacolari, con cielo leggermente velato e vento medio-forte dal mare, tra 14 e 16 nodi per tutto il giorno, onda corta e ripida molto impegnativa, che ha permesso di rispettare in pieno il programma.

Nel Windsurf RS:X Maschile continua la battaglia al vertice tra l'olandese Kiran Badloe e l'azzurro di Civitavecchia Mattia Camboni, rispettivamente campione e vicecampione europeo e mondiale in carica. Oggi è andata meglio all'olandese (2-4-1), che si è ripreso la testa della classifica, davanti all'azzurro (oggi 8-13-4), terzo il francese Thomas Guyard (3-6-7).

Sfortunato Camboni nella seconda prova: quando era secondo, c'è stata una rotazione del vento a sinistra che lo ha svantaggiato.

Ora dopo 9 prove, e a tre dal termine del programma più la Medal Race, Camboni ha 8 punti di ritardo da Badloe, e 5 punti di vantaggio sul francese Guyard che è terzo e 7 sul quarto, il polacco Myszka.

Nel Windsurf RS:X femminile bisogna sottolineare che le condizioni di vento forte non sono le preferite da Marta Maggetti, ma la cagliaritana rimane al quarto posto alle spalle della leader inglese Emma Wilson (1-1-UFD) che però nella terza di oggi ha avuto una squalifica per partenza anticipata che potrebbe pesarle, della cinese Yunxiu Lu che è seconda (4-2-1) e della francese Charline Picon, oro di Rio 2016 e ora terza, che anche qui si fa valere (2-3-6). Così tre punti dividono le prime tre della classifica, mentre la Maggetti, quarta, ha ha un ritardo di 14 punti dal podio, con tre prove più la Medal Race da disputare: la partita è aperta.

Nel 470 Maschile esordio olimpico per i romani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, con condizioni toste che fanno emergere l'esperienza, ma i segnali dagli azzurri sono incoraggianti.

Dopo due prove sono al nono posto in classifica, e quindi subito in zona Medal Race. (ANSA).