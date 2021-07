Rogo Oristanese: sesto giorno di fuoco in Sardegna

La Sardegna continua a bruciare da sei giorni: non sono state ancora domate le fiamme che da venerdì scorso devastano il Montiferru, nell'Oristanese. Già alle prime ore dell'alba sono tornati in azione i Canadair e gli elicotteri regionali. Dopo una breve tregua notturna, infatti, in alcune zone il fuoco avrebbe ripreso vita con piccoli focolai. In questo momento le squadre a terra di Corpo forestale, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari stanno lavorando nell'area di Cuglieri e Santu Lussurgiu. In loro aiuto al momento ci sono due Canadair e due elicotteri.

Mezzi aerei e squadre a terra in azione anche a Scano Montiferro e San Basilio. È possibile che nel giro di brevissimo tempo vengano dirottati sulle zone più a rischio altri Canadair ed elicotteri.