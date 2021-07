Tocca lampioncino e prende la scossa, salvo bimbo di 6 anni

(ANSA) - SANLURI, 27 LUG - Ha toccato un lampioncino nel giardino di una pizzeria a Sanluri ed è stato folgorato, restando ferito. Un bambino di sei anni è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, tenuto sotto osservazione dai medici: ha riportato un'ustione alla mano ma miracolosamente nessun'altra ferita.

La pizzeria è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti da parte dei carabinieri, mirati soprattutto alla verifica sulle certificazioni dell'impianto elettrico.

L'episodio è avvenuto ieri sera, nei giardini della pizzeria 'Il viale' a Sanluri. Il bambino stava giocando all'esterno dopo aver partecipato a una 'pizzata' per festeggiare il compleanno della sorella.

A pochi metri c'erano alcuni genitori. Il bimbo ha toccato il lampioncino metallico dell'illuminazione del giardino ed è stato attraversato da una scossa da 220 volt. La mamma che si trovava poco distante si è accorta di quello che stava accadendo ed è riuscita a staccarlo dal paletto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il piccolo, fortunatamente, non ha perso conoscenza ed è stato trasportato d'urgenza al Brotzu dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. I Carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo hanno eseguito i rilevi e sentito testimoni. Sul posto sono anche intervenuti i Vigili del fuoco e gli ingegneri del Comune di Sanluri per le verifiche.

