Covid: 209 nuovi casi ma nessun decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Salgono a 60.315 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si rilevano 209 nuovi contagi e nessuna vittima (1.497 in totale).

In aumento i ricoveri ospedalieri: 64 pazienti in area medica (+11 rispetto al report precedente) , mentre restano 10 i pazienti in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare e 55.328 i guariti. (ANSA).