Tokyo: Sollevamento pesi; Ruiu sesto, è primo degli europei

(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - L'azzurro Davide Ruiu si è piazzato al sesto posto nella gara 61 kg del sollevamento pesi dell'Olimpiade di Tokyo. Ruiu è risultato essere il primo tra gli atleti Europei, e per lui si tratta di un ottimo risultato, visto che ha migliorato tutti i suoi record personali di strappo (127), slancio (159) e totale (286). Per il 'tamburino sardo', il più giovane in gara con i suoi 20 anni appena compiuti, quattro prove valide su sei e una freddezza da veterano nonostante sia ancora uno Juniores.

Assistito dal Direttore tecnico Sebastiano Corbu, e dai tecnici Gonario Corbu e Pietro Roca, Ruiu è il primo a salire in pedana, dove solleva 123 kg, poi migliorati con 127 kg. Cerca di migliorarsi ulteriormente, ma non salgono i 131 kg in terza prova. Poi comincia il suo esercizio di slancio con 153 kg, mentre i 159, che non vanno al primo tentativo, riescono al secondo, e gli consentono di chiudere con un totale di 286 kg, ovvero un chilo in più del suo diretto avversario, il georgiano Shota Mishvelidze, che si ferma a 285 (130+155).

La gara è stata vinta dal cinese Fabin Li, che mette anche la firma su due nuovi record olimpici, di slancio con 172 e di totale con 313 (141+172). Argento per l'indonesiano Eko Yuli Irawan con 302, bronzo per il kazako Igor Son con 294.

"Va bene così, sono ancora giovane e ho tanta strada da fare - dice a fine gara Ruiu - Non ho avuto paura di salire sulla pedana Olimpica, e sinceramente non so nemmeno perché. Il sesto posto all'esordio ci sta, va benE anche se avrei voluto fare qualcosina in più: 133 di strappo e 165 di slancio sarebbero stati i risultati perfetti". (ANSA).