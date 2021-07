Polo: Petra Bianca vince l'Italia Challenge a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 25 LUG - Il team Petra Bianca, battendo in finale Battistoni, si è aggiudicato l'Italia Polo Challenge Baylandi cup di Porto Cervo.

Rivincita è fatta: sconfitto da Battistoni Polo Team nella partita di esordio, Petra Bianca Polo Team l'ha spuntata con merito per 7 a 5 nellagara più attesa del torneo di polo che si è concluso ieri sera al Campo sportivo "Andrea Corda" di Abbiadori, in Costa Smeralda, davanti a un pubblico di appassionati.

Il primo match di qualifica tra i due team di giovedì era servito per prendere le misure, come spesso capita. Arrivato in finale, Petra Bianca è sempre stato in grado di controllare la partita decisiva con i fratelli Fanelli letteralmente scatenati: alla fine quattro gol per Jeronimo, che ha subito inciso nel match con una doppietta pesante nei primi minuti di gioco, che ha messo all'angolo gli avversari, e tre per Bautista, con il capitano, il britannico Riccardo Paganelli sempre bravo a supportare i due professionisti argentini. Il loro connazionale Joaquin Maiquez è stato all'altezza dei Fanelli, andando in gol con facilità negli ultimi due chukker, ma questo non è bastato a Battistoni per realizzare l'ennesima rimonta vincente dopo quelle riuscite nelle prime due partite.

Combattuta e avvincente fino alle ultime fasi di gioco la finale per il terzo e il quarto posto. L'ha spuntata al fotofinish Sea Earth Sky, con un gol di Therance Cusmano che ha fissato il punteggio sul 6 a 5 finale.

Riccardo Paganelli (Petra Bianca Polo Team) ha commentato: "Il segreto di questo successo? Ci conosciamo benissimo, è tutto l'anno che giochiamo insieme e quindi, anche con la formula dell'Arena Polo, l'intesa di sempre è venuta fuori e ha fatto la differenza".