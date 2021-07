Lutto nel mondo forense, è morto l'avvocato Luigi Concas

È morto all'età di 90 anni nella sua casa di Cagliari, l'avvocato Luigi Concas. Conosciuto semplicemente come "Il professore" per la sua lunghissima attività di docenza all'Università di Cagliari, dove ha formato e fatto crescere intere generazioni di studenti, molti dei quali diventati poi avvocati, giudici e giornalisti, l'anziano decano dell'avvocatura è stato una delle toghe sarde più conosciute anche fuori dall'isola.

Impegnato in centinaia di processi è stato per decenni un punto di riferimento in Sardegna per la sua profonda conoscenza del diritto e le capacità processuali. Corteggiato dalla politica, Luigi Concas è sempre rimasto autonomo e indipendente, arringando dagli scranni delle principali aule dei tribunali sardi e della Suprema Corte sino a pochi anni fa, quando decise di ritirarsi, ma restando sempre un punto di riferimento per il mondo della giustizia isolana. Lascia la moglie e tre figli, due dei quali hanno seguito le due orme nell'attività forense.