Incendi: fiamme anche nel Nuorese e Ogliastra

Giornata di incendi anche nel Nuorese e in Ogliastra dove tra la scorsa notte e stamattina si sono sviluppati diversi focolai. A Fonni le fiamme sono partite ieri sera nella zona tra Su Ninnieri e Donnortei e hanno mandato in fumo circa 30 ettari. Sono state domate stamattina dagli uomini del Corpo Forestale dai Vigili del fuoco e dalla Protezione civile e i luoghi colpiti sono ora in fase di bonifica.

Un altro fronte si è riaperto stamattina ad Arzana in Ogliastra dove le fiamme stanno avanzando in zona Su Sermentu sotto monte Idolo. Sul posto stanno operando due elicotteri del Corpo Forestale regionale e un Canadair: l'incendio risulta in fase di contenimento.