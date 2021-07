Tennis:Sanna e Asara si giocano accesso tabellone principale

Tennisti sardi in evidenza ai campionati nazionali di seconda categoria sulla terra rossa di Monte Urpinu: Alberto Sanna, Tennis club Cagliari, e Gino Asara, Tennis club Calangianus si giocano domani l'accesso al tabellone principale. Nella penultima giornata di qualificazioni Sanna ha vinto il primo set con il napoletano Andrea Vallefuoco 6-3. Il campano si è però ripreso la scena nella seconda frazione e ha conquistato l'accesso al super tie anche lui con un 6-3. Nella supersfida finale vittoria del cagliaritano 10 a 6.

Vita complicata anche per Asara: contro il veronese Francesco Testori è partito male (2-6), ma poi ha vinto il secondo set con lo stesso punteggio. Infine il super tie con la vittoria dell'isolano (10-4).

Fuori, ma a testa alta Paolo Emilio Cossu e Andrea Calcagno.

Cossu, dopo due successi di fila, è caduto contro Federico Scotuzzi: il bergamasco ha vinto bene sia il primo (6-1) sia il secondo set (6-2). Buono comunque il torneo del cagliaritano, unico sopravvissuto tra i 2.8. Giù anche l'altro sardo, di Calangianus, Andrea Calcagno, sconfitto (2-6, 2-6) da un ottimo Fabrizio Schiera. Negli altri match scontro thrilling tra il romano Giuseppe Bonaiuti e il palermitano Gabriele Dolce. Dopo quasi tre ore Bonaiuti ha conquistato il pass per le "finaline" di domani vincendo ancora una volta al super tie break (6-3, 6-7, 10-4). Più netta invece la vittoria dell'umbro Simone Poeta contro il romano Alessandro Massimo Cappelli (6-1, 6-4).

Passaggio di turno con brivido per Leonardo Passafiume: 12 a 10 al super tie break contro Simone Sorbino che era partito molto bene vincendo il primo set 6-2. Match riequilibrato dal 6-4 del romano. Poi la sfida finale. Il siciliano Simone Guercio ha chiuso in due set il suo turno contro Jacopo Picchi. Il toscano fuori, ma a testa alta: 7-6, 6-4. Domani quattro scontri di fuoco che valgono l'accesso al main draw.